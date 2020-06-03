Разработан пульт дистанционного управления нейронами

03.06.2020, 2:12, Новости дня

Технология, которая была разработана американскими учеными, позволяет оказывать дистанционное воздействие на нейроны с целью стимулирования мышечных тканей и мозга с высокой точностью.

По словам специалистов, новая технология может быть использована во время разработки неинвазивной терапии различных заболеваний или научных исследований с использованием органоидов. Специальный материал обеспечивает дистанционную оптическую стимуляцию клеток без необходимости их генетической модификации. Ученые отмечают, что для целевого воздействия необходима энергия, которая предотвращает клеточный стресс.

Работа ученых важна для разработки инновационных неинвазивных методов терапии, использующих потенциал собственных клеток организма для лечения.