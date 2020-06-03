Стало известно о заказе военными четырех ракет «Ангара»

03.06.2020, 2:08, Новости дня

Минобороны заказало четыре тяжелых ракеты-носителя «Ангара–А5», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Российское военное ведомство подписало контракт на серийное производство ракет с Центром имени Хруничева, передает РИА «Новости».

В апреле начались контрольные проверки тяжелой ракеты «Ангара–А5».

В конце января новую модификацию ракеты-носителя «Ангара» – «Ангара–А5М» – одобрили в Роскосмосе и Минобороны. Ракета с повышенной грузоподъемностью отвечает требованиям военного ведомства.