За сутки работы на дорогах Украины системы видеофиксации число нарушений снизилось на 40% – МВД

03.06.2020, 2:06, Новости дня

Автоматическая система видеофиксации показала снижение числа нарушений правил дорожного движения в Украине. Об этом 2 июня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует сайт МВД.

“Сегодня по состоянию на 18.00 система автофиксации зарегистрировала 34 176 нарушений скоростного режима. Вчера на то же время было 57 880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти на 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах”, – сказал глава ведомства.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

По данным Авакова, на первом этапе будут работать 17 пунктов автоматической фиксации, позже их число намерены довести до 700.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта. Он также опубликовал информацию о нововведении в вопросах и ответах.