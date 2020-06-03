Зеленский: В стране – кадровый голод, эту проблему должны решить государство и высшее образование

03.06.2020, 2:06, Новости дня

Проблему кадрового голода в стране должно решить высшее образование совместно с государством, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с ректорами ведущих высших учебных заведений 2 июня.

“Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется”, – сказал глава государства.

В Украине учится более миллиона студентов. Большая часть из них не хочет оставаться на родине. А из тех, которые остаются, многие не работают по полученной специальности, подчеркнул Зеленский.

“Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?” – сказал президент.

На встрече с ректорами обсудили вопросы оптимизации вузов, расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты.

“Участники мероприятия отметили, что не встречались с главой государства в таком формате с 2005 года”, – добавили в Офисе президента.

На встрече присутствовали более 20 руководителей ведущих университетов страны, в том числе ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский, и.о. президента Киево-Могилянской академии Василий Ожоган, первый проректор Национального медицинского университета имени Богомольца Юрий Кучин.

О кадровом кризисе в государственной власти в апреле – мае заявляли глава партии “Слуга народа” нардеп Александр Корниенко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Последний инициировал создание в Украине кадрового резерва и предложил главам облгосадминистраций ввести должности заместителей “по работе с талантливой молодежью”.