 

Россия «с лихвой перекрыла» существовавший дефицит масок

03.06.2020, 1:48, Новости дня

В РФ производится необходимое количество средств индивидуальной защиты, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он сообщил, что «в периметре» Минпромторга находятся компании «Дельрус» и «Росхимзащита», на складах которых, «если брать защитные костюмы для врачей, более 3 млн костюмов в данный момент».

«Мы все находимся в ожидании заказов, которые к нам поступают из регионов, чтобы они распределялись по лечебно-профилактическим учреждениям», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».

Евтухов сообщил, что «запасы действительно большие». Так, «масок – 60 млн штук, респираторов – более 2,5 млн». По оценкам регионов, запасов защитных костюмов хватит более, чем на три недели, перчаток – на 12 недель, а масок – более, чем на девять недель.

Он заверил, что «дефицит, который существовал в конце марта – в первых числах апреля, покрыли и перекрыли даже с лихвой».



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