Ученые объявили о приближении к Земле опасного астероида

03.06.2020, 1:42, Разное

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили, что к Земле приближается потенциально опасный астероид 2002 NN4. Он подлетит максимально близко к планете утром 6 июня.

Специалисты считают, что небесное тело не упадет на Землю, поскольку даже при максимальном сближении будет находиться на расстоянии, в 13 раз превышающем удаленность орбиты Луны. Размер космического “булыжника” составляет около 250 метров в диаметре.