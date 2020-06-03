Пригожин об отправке сообщений с угрозами Шнурову: Не жалею об этом ни секунды

03.06.2020, 1:42, Разное

Иосиф Пригожин рассказал

журналисту НТВ, чем именно раздражает Сергей Шнуров. Оказывается, продюсер вышел из себя, потому что музыкант начал задевать не только его, но и жену – певицу Валерию. Отшутиться в ответ на колкие комментарии бывшего лидера группы “Ленинград” Пригожин не сообразил.

Когда гнев окончательно охватил Иосифа, он написал Сергею сообщения, в которых угрожал расправой. Нецензурные выражения, судя по всему, обидели музыканта, и тот выложил переписку в свой инстаграм-аккаунт.

Иосифу начали звонить журналисты. Пригожин был крайне опечален тем фактом, что Шнуров обнародовал переписку. Разумеется, эти сообщения никто

не должен был увидеть, но продюсер больше не расстраивается по этому поводу.

“Я не жалею об этом ни секундочки!” – сказал муж Валерии.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Апр 2019 в 5:10 PDT

Напомним, скандал разгорелся после слов Иосифа Пригожина о “чудовищном положении” артистов во время пандемии. Продюсер считает, что деятелям искусства необходима поддержка со стороны государства, потому что они остались без работы.

Сергей Шнуров высмеял его за эти слова. Музыкант пообещал голодающему продюсеру выслать сосиски, а также призвал народ помочь Пригожину кто чем может.