 

Пригожин об отправке сообщений с угрозами Шнурову: Не жалею об этом ни секунды

03.06.2020, 1:42, Разное

Иосиф Пригожин рассказал
журналисту НТВ, чем именно раздражает Сергей Шнуров. Оказывается, продюсер вышел из себя, потому что музыкант начал задевать не только его, но и жену – певицу Валерию. Отшутиться в ответ на колкие комментарии бывшего лидера группы “Ленинград” Пригожин не сообразил.

Когда гнев окончательно охватил Иосифа, он написал Сергею сообщения, в которых угрожал расправой. Нецензурные выражения, судя по всему, обидели музыканта, и тот выложил переписку в свой инстаграм-аккаунт.

Иосифу начали звонить журналисты. Пригожин был крайне опечален тем фактом, что Шнуров обнародовал переписку. Разумеется, эти сообщения никто
не должен был увидеть, но продюсер больше не расстраивается по этому поводу.

“Я не жалею об этом ни секундочки!” – сказал муж Валерии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Апр 2019 в 5:10 PDT

Напомним, скандал разгорелся после слов Иосифа Пригожина о “чудовищном положении” артистов во время пандемии. Продюсер считает, что деятелям искусства необходима поддержка со стороны государства, потому что они остались без работы.

Сергей Шнуров высмеял его за эти слова. Музыкант пообещал голодающему продюсеру выслать сосиски, а также призвал народ помочь Пригожину кто чем может.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Скандалы: «Абсолютная пустышка»

31.03 / NASA хочет использовать новый ионный двигатель для изменения траектории полета опасных астероидов

02.05 / Личное: Как же мы — без вас?!

26.04 / На рендере засветился Redmi 9 с двойной «фронталкой» по центру

29.03 / В США создали прибор для самого быстрого определения коронавируса

06.05 / Мнение: Диверсанты-надомники

17.04 / Apple Watch научились спасать тонущего хозяина

10.04 / Кейт Миддлтон назвала свою любимую знаменитость из тех, с кем ей доводилось встречаться

14.05 / Microsoft рассказала о требованиях к компьютерам для установки Windows 10 May 2020 Update

09.05 / Поступило сообщение о минировании “коронавирусной” больницы в Коммунарке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска