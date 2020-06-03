Мнение: ЧВК Вагнер в Миннесоту не выдвигается

03.06.2020, 1:20, Разное

Мое интервью для "АСД" о протестах в США.

ЧВК Вагнер в Миннесоту не выдвигается

В чем реальная причина протестов в США?

– Формальной причиной протестов является убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, которое попало на видео. Убийца и убитый ранее были знакомы. У обоих имелись серьезные «залеты» в прошлом. Но по сути, это была лишь случайная спичка, которая подожгла огромный костер копившихся ранее противоречий, связанных с ростом бедности, бесправия и расизма в США по отношению к цветному населению, которое ощущает себя в экономическом и расовом отношении людьми второго сорта.

Такие убийства периодически вскрывают этот гнойник, но это пока что не приводит к изменению ситуации в целом, что обрекает США и «цветное» население на повторение пройденного и бег по граблям. Погромы проблему неравенство и расизма не решают и решить не могут.

– Какова основная движущая сила этих протестов?

– С одной стороны, это спонтанный протест цветного населения, а также белых американцев, симпатизирующих либеральной и (или) левой идеологии. С другой стороны, можно увидеть очевидные попытки оседлать и направлять протест глобалистами и демократической партией, которые рассчитывают направить основной удар не на расизм или неравенство, а на президента Трампа. Из протестующих пытаются сделать орудие, которое позволит Демократической партии вернуться в Белый Дом.

– И всё же, почему протесты перерастают в погромы и грабежи?

– У протестующих нет внятной политической программы, а те требования, которые выдвигаются, представляют из себя набор благоглупостей, которые не могут и не будут реализованы, за исключением очевидных косметических подачек, которые всегда сопровождают меры по купированию последствий, как это было с протестами в Шарлоттсвилле.

Не имея рационального выхода из нетерпимой ситуации, массы сваливаются в бессмысленные погромы, тем более что полиция и некоторые мэры и губернаторы от демократов сами только провоцируют погромы, чтобы дискредитировать протест, как с целью его купирования, так и с целью дискредитации президента Трампа, которые пожинает издержки этих протестов.

– Как происходящее повлияет на предвыборную гонку в США и шансы Трампа на 2-й срок?

– Демократическая партия пытается представить себя сторонником протестующих и борцом с расизмом и неравенством, хотя за 8 лет президентства Обамы так и не были всерьез устранены те глубинные причины, которые вызывают подобные протесты.

Демократы делают вид, что всему виной Трамп, но он лишь работает с тем, что ему досталось от демократов. Тем не менее, на выборах его конечно будут обвинять в том, что его политика «доводит до такого» и надо выбрать Байдена, при котором «такого не будет». Конечно же будет, но избирателю об этом знать не обязательно.

Трамп же стремится продемонстрировать жесткость и требует от мэров и губернаторов, особенно числящихся в Демократической партии, более жесткого подавления протестов, выставляя себя защитником правового государства (в американском смысле этого слова) и безопасности людей и собственности. Эта линия также является апелляцией к избирателю.

Безусловно, к ноябрю, эта тема так или иначе будет использоваться для обвинений и контробвинений сторон, дабы с помощью этого вопроса склонить на свою сторону неопределившихся. Разумеется, в текущем виде эти протесты более выгодны оппонентам Трампа.

– Есть ли сходство американских протестов с евромайданом?

– С учетом действий неолиберальных мейнстримовых медиа, можно увидеть очевидные сходства в информационных подходах и риторике про «мирных протестующих» и «безжалостную полицию», хотя если бы стояли другие задачи, то наверняка мы бы услышали про «безжалостных погромщиков» и «добросовестных стражей порядка». Но так как это линия Трампа, то СМИ ему оппонирующие, проводят совсем иную повестку, которая очень напоминает риторику относительно Януковича и евромайдана.

Со стороны Трампа прямо указывают на то, что протесты поддерживает демократическая партия и Сорос, которые в свое время поддерживали государственный переворот на Украине. Так что определенные аллюзии на Украину можно увидеть и в этих протестах.

– Зачем протестующие ломают памятники героям гражданской войны в США со стороны южан?

– Эта тенденция продолжается уже не первый год и связана с масштабной кампанией по переписыванию истории США, когда уже «заигранные» темы выкапываются, вбрасываются в общественное пространство и актуальную политическую риторику, которые и провоцируют фактические действия, направленные на борьбу с памятниками Конфедерации.

Ирония ситуации заключается в том, что гнев борцов с расистами-конфедератами, геноцидником Колумбом или рабовладельцем Вашингтоном направлен на героев прошлого, хотя проблемы современного расизма и неравенства связаны, конечно же, не с генералом Ли или тем же Колумбом, а с деятельностью текущей социально-экономической системы, где богатые богатеют, а бедные беднеют.

То есть, это банальный выпуск пара в свисток, ибо если «борцы за социальную справедливость» начнут задавать правильные вопросы и искать ответы не в прошлом, а в настоящем, то их поддержка со стороны либеральных медиа стремительно закончится. Эта ситуация напоминают Украину, где вину за социальный ад взваливают на СССР или Россию, дабы население меньше задумывалось о том, кто на самом деле виновен в том, что с Украиной происходит.

Куда проще валить памятнику Ленину, нежели обеспечить достойный уровень жизни. Точно также куда проще валить генерала Ли, нежели побороть расизм и неравенство.

– Что из себя представляют американские Антифа? Оправданно ли Трамп называет их террористами?

Несмотря на то, что американские Антифа используют в том числе левую риторику и фразеологию, они скорее больше либералы и анархисты, нежели социалисты или коммунисты. Если отбросить демагогию о социальной справедливости и посмотреть на программные цели значительной части американских Антифа-организаций, то они зачастую совпадают с повесткой левой фракции Демократической партии США, не говоря уже о том, что часть таких активистов и вовсе встроены в глобалистские структуры, контролируемые спецслужбами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что одна правящая партия США использует их против другой правящей партии, а та в ответ грозит объявить их террористами.

Разумеется, если Байден победит, то никто Антифа не объявит террористами, потому что их участие в погромах окажется выгодным на текущем этапе. Если же вырулит Трамп, то нельзя исключать введения жестких ограничений и запретов. Причем, под сурдинку борьбы с Антифа усилится компания давления на левые и коммунистические организации, прежде всего те, которые неподконтрольны правительству.

Несмотря на то, что американские политики любят обвинять друг друга в коммунизме, реальное коммунистическое движение в США находится в маргинальном состоянии и под жестким прессингом спецслужб, которые еще со времен Холодной войны воспринимают коммунизм как одну из главных угроз существующему строю. С учетом нарастания конфронтации с Китаем, давление на американские левые движения будет только нарастать. Ситуация с Антифа дает правительству удобный повод нанести удар не только по погромщикам, но и, скажем, по антиимпериалистическим левым, которые критикуют агрессивную и преступную политику США за рубежом.

– Насколько обоснованы обвинения в адрес России в причастности к протестам в США?

– Разумеется, не Россия убивала Джорджа Флойда. И не Россия собирала протестующих по всей территории США. И не Россия виновата в том социально-экономическом и расовом положении, которое толкает людей на протест. Так что Россия тут не при делах.

Россия, разумеется, может и, на мой взгляд, должна использовать происходящее в своих целях, как в вопросах внешней политики, так и в вопросах пропаганды, так как эти протесты подрывают позиции США по многим вопросам и было бы глупо это не использовать. Также поступает и Китай. В этом нет ничего плохого, не США кого-то поучать как работать с протестами в других странах. Пусть привыкают к мысли, что и с их протестами могут «поработать», даже в таком облегченном режиме.

Печеньки пока никто не раздает, ЧВК Вагнер в Миннесоту пока не выдвигается.

– Как протесты в США повлияют на ситуацию на Украине и на её конфликт с Донбассом?

– На данном этапе нет признаков коррекции американской позиции по Украине, которая связана с поддержанием управляемого конфликта и постоянной военно-политической напряженности у границ с Россией. Пока протесты в США этому помешать не могут.

Если на что протесты и смогут повлиять, так это на политическую борьбу вокруг дела Бурисмы и пленок Деркача, где ослабление/усиление позиций Трампа в США может сказаться, прежде всего, на решениях, связанных с скоростью рассмотрения дела Порошенко, которое может уничтожить Байдена.

Наконец, стоит отметить, что есть определенная ирония в том, что американские протесты в некоторых моментах становятся похожи на евромайдан, что отмечают дипломатические ведомства России, Китая и Ирана. Не случайно, критике и осмеянию подвергаются американское мессианство и двойные стандарты, которые столь очевидно проявились в вопросе с протестами и их освещением.

https://asd.news/articles/v-mire/boris-rozhin-chvk-vagnera-v-minnesotu-poka-ne-vydvigaetsya/ – цинк