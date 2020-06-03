Росгвардейцы застрелили жителя Екатеринбурга за кражу обоев

03.06.2020, 1:18, Новости дня

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии убили местного жителя, подозреваемого в краже четырёх рулонов обоев. Инцидент произошёл в ночь на первое июня, однако в ведомстве прокомментировали произошедшее только сейчас. Об этом сообщает портал е1.ru и "Медиазона".

В Росгвардии заявили, что бойцы СОБРа застрелили екатеринбуржца Владимира Таушканова в его квартире якобы из-за того, что он направил на них автомат Калашникова. Изначально в ведомстве сообщили, что 27-летний местный житель держал в руках "предмет похожий на автоматическое оружие" и "вёл себя агрессивно". Отец погибшего Анатолий, который стал свидетелем инцидента, утверждает, что его сын был в стрессовом состоянии и брызнул из перцового баллончика в росгвардейцев, выломавших в его квартиру дверь. Дома у Таушканова были обнаружены два ножа, арбалет, газовый баллончик и автомат для страйкбола.

По информации СМИ, восстановивших хронологию событий, 31 мая Таушканов якобы украл из магазина четыре рулона обоев на сумму в восемь тысяч рублей. Сотрудники магазина вызвали полицию и пытались его догнать, но он пригрозил им ножом. Таушканова пытались задержать, когда к нему пришёл отец, однако он якобы брызнул из перцового баллончика в полицейского и заперся в квартире с родителем. Только после этого на место прибыл отряд СОБР, который около полуночи приступил к штурму. Своему отцу Таушканов перед гибелью заявил, что за ним гнались "какие-то бандиты" и покупку в магазине он оплатил. Анатолий утверждает, что росгвардейцы не пытались задержать его сына, а сразу открыли огонь. Какое-то время, по словам отца, Таушканов был ещё жив, но скорую помощь никто не вызывал.

В Росгвардии сообщили, что завели уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Представитель ведомства заявил, что Таушканов ранее был судим по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Следственный комитет России отчитался о начале доследственной проверки в отношении сотрудников СОБРа, убивших жителя Екатеринбурга.

После появления новостей об этом происшествии в российском сегменте твиттера в тренды вышел хештег #RussianLivesMatters ("Жизни русских важны") по аналогии с хештегом #BlackLivesMatter ("Жизни черных важны"). Последний стал символом протестов в США, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Запустил хештег член Либертарианской партии и глава движения "Гражданское общество" Михаил Светов. Под тегом пользователи публикуют записи о полицейском насилии и пытках в тюрьмах в России. На момент публикации #RussianLivesMatters собрал 15 тысяч твитов.

"Гражданское общество" объявило о начале пикетов против полицейского насилия.

В Екатеринбурге местные жители вышли на одиночные акции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал убийство в Екатеринбурге. Он заявил, что не знает о подробностях инцидента и не связывает это с происходящим в США. По словам Пескова, тема превышения полномочий полицейскими "сейчас не настолько остра в России".

Массовые акции протеста в США продолжаются с 25 мая. Протестующие требуют суда над всеми четырьмя полицейскими, которые участвовали в задержании Джорджа Флойда. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить задержанного, 9 минут подряд давил ему коленом на шею и игнорировал жалобы Флойда на нехватку воздуха. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.