Сенаторы-республиканцы заблокировали резолюцию демократов, осуждающую действия Трампа

03.06.2020, 1:18, Новости дня

Республиканское большинство в Сенате заблокировало во вторник резолюцию, предложенную демократами, осуждающую президента Дональда Трампа за использование газа и резиновых пуль против безоружных демонстрантов у Белого дома.

Массовые протесты охватили американские города, в том числе столицу страны, Вашингтон, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании полицейскими в Миннеаполисе.

В понедельник федеральные агенты вытеснили протестующих с площади Лафайет возле Белого дома для того, чтобы президент смог пройти через площадь, чтобы сфотографироваться с Библией в руках на фоне епископальной церкви Святого Иоанна. Эти действия, а также угроза Трампа задействовать федеральные войска для подавления беспорядков усугубили настроения среди участников протестов.

«Конгресс осуждает президента Соединенных Штатов Америки за то, что он приказал федеральным агентам использовать газ и резиновые пули против американцев, которые мирно протестовали», – говорится в резолюции, которая была предложена сенаторами-демократами.

Демократы попытались использовать ускоренную процедуру голосования для принятия резолюции, однако их действия были заблокированы лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом.