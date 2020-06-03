 

Сенаторы-республиканцы заблокировали резолюцию демократов, осуждающую действия Трампа

03.06.2020, 1:18, Новости дня

Республиканское большинство в Сенате заблокировало во вторник резолюцию, предложенную демократами, осуждающую президента Дональда Трампа за использование газа и резиновых пуль против безоружных демонстрантов у Белого дома.

Массовые протесты охватили американские города, в том числе столицу страны, Вашингтон, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании полицейскими в Миннеаполисе.

В понедельник федеральные агенты вытеснили протестующих с площади Лафайет возле Белого дома для того, чтобы президент смог пройти через площадь, чтобы сфотографироваться с Библией в руках на фоне епископальной церкви Святого Иоанна. Эти действия, а также угроза Трампа задействовать федеральные войска для подавления беспорядков усугубили настроения среди участников протестов.

«Конгресс осуждает президента Соединенных Штатов Америки за то, что он приказал федеральным агентам использовать газ и резиновые пули против американцев, которые мирно протестовали», – говорится в резолюции, которая была предложена сенаторами-демократами.

Демократы попытались использовать ускоренную процедуру голосования для принятия резолюции, однако их действия были заблокированы лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Мнения: Они всерьез играют в то, что могут умереть

01.04 / Полиция занялась выявлением нарушителей самоизоляции

24.05 / Биркс: трудно сказать, будут ли США «закрыты» повторно

20.04 / Муфтий заявил о готовности мусульман встречать Ураза-байрам дома

01.05 / Le Figaro – День труда французы проводят на балконах, без демонстраций и ландышей

14.05 / Новый смартфон LG Stylo 6 получит аккумулятор на 4000 мАч

07.04 / СМИ: новым пресс-секретарем Белого дома станет Кэйли Макэнани

27.04 / Участники кругосветки на яхте “Сибирь” вернулись в Омск

25.05 / Врач-терапевт: Телемедицина позволяет максимально сохранять объем помощи пациентам

19.05 / Зеленский: Первые вызовы мы достойно прошли, но не должны небрежно относиться к коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска