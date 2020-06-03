Сенаторы-республиканцы заблокировали резолюцию демократов, осуждающую действия Трампа
03.06.2020, 1:18, Новости дня
Республиканское большинство в Сенате заблокировало во вторник резолюцию, предложенную демократами, осуждающую президента Дональда Трампа за использование газа и резиновых пуль против безоружных демонстрантов у Белого дома.
Массовые протесты охватили американские города, в том числе столицу страны, Вашингтон, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании полицейскими в Миннеаполисе.
В понедельник федеральные агенты вытеснили протестующих с площади Лафайет возле Белого дома для того, чтобы президент смог пройти через площадь, чтобы сфотографироваться с Библией в руках на фоне епископальной церкви Святого Иоанна. Эти действия, а также угроза Трампа задействовать федеральные войска для подавления беспорядков усугубили настроения среди участников протестов.
«Конгресс осуждает президента Соединенных Штатов Америки за то, что он приказал федеральным агентам использовать газ и резиновые пули против американцев, которые мирно протестовали», – говорится в резолюции, которая была предложена сенаторами-демократами.
Демократы попытались использовать ускоренную процедуру голосования для принятия резолюции, однако их действия были заблокированы лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом.
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