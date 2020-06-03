 

“Лион” выкупил у “Вильярреала” нападающего Токо-Экамби

03.06.2020, 1:00, Новости дня

Французский "Лион" выкупил у испанского "Вильярреала" нападающего Карла Токо-Экамби. Во второй половине сезона камерунец выступал во французском клубе на правах аренды.

В восьми матчах Токо-Экамби успел забить четыре мяча. Руководство "Лиона" сочло целесообразным выкупить 27-летнего футболиста. Для этого клуб выплатил "Вильярреала" 11, 4 миллиона евро.

Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Лион" занял седьмое место и остался без еврокубков.



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