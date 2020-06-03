Эдер может задержаться в “Локомотиве” еще на год

03.06.2020, 1:00, Новости дня

Московский "Локомотив" может оставить у себя португальского нападающего Эдера. Контракт с 32-летним футболистом будет продлен.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский "Локомотив" решил оставить у себя португальского нападающего. Тем более, что летом железнодорожники будут испытывать серьезные проблемы в атаке. Поэтому чемпион Европы может стать весьма важной фигурой в составе москвичей.

В контракте Эдера существует опция, согласно которой договор с футболистом будет автоматически продлен, если тот примет участие в 75% встреч. Для этого Эдеру нужно сыграть в 7 из 8 встреч. В текущем сезоне португалец сыграл 16 встреч, в которых забил 3 мяча.