 

Эдер может задержаться в “Локомотиве” еще на год

03.06.2020, 1:00, Новости дня

Московский "Локомотив" может оставить у себя португальского нападающего Эдера. Контракт с 32-летним футболистом будет продлен.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский "Локомотив" решил оставить у себя португальского нападающего. Тем более, что летом железнодорожники будут испытывать серьезные проблемы в атаке. Поэтому чемпион Европы может стать весьма важной фигурой в составе москвичей.

В контракте Эдера существует опция, согласно которой договор с футболистом будет автоматически продлен, если тот примет участие в 75% встреч. Для этого Эдеру нужно сыграть в 7 из 8 встреч. В текущем сезоне португалец сыграл 16 встреч, в которых забил 3 мяча.



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