Ежедневное употребление чая улучшает баланс холестерина и состояние сердца

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03.06.2020, 0:55, Новости дня

Во время исследования ученые обнаружили, что снизить уровень холестерина и уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний можно с помощью ежедневного употребления чая.

Специалисты выяснили, что если регулярно пить чай, он может улучшить состояние сердца, а также снизить уровень липопротеинов низкой плотности. В этом ученые убедились во время анализа данных 80 000 человек.

Участники эксперимента, которые регулярно употребляли чай, демонстрировали лучшее соотношение уровня «хорошего» и «плохого» холестерина. Снижение уровня «хорошего» холестерина с возрастом происходит медленней и этим защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний.



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