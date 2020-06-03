 

В Офисе президента прокомментировали попытку “продать” должность главы Харьковской ОГА

03.06.2020, 0:51, Новости дня

Должность председателя государственной областной администрации (ОГА) нельзя “купить”. Об этом 2 июня заявил в Telegram первый заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Сергей Трофимов.

“Сегодняшняя новость о “продаже” кресла главы Харьковской ОГА за миллион долларов – свидетельство того, что некоторые так и не поняли главного: в Украине уже как год новая власть и “торговля” должностями осталась в прошлом. Мы поменяли не только многих людей во власти, но и сам принцип власти, ее качество. Кресло главы ОГА купить нельзя, его можно только заслужить – своей репутацией, реальными делами, заботой о людях”, – написал он.

Представитель ОПУ отметил, что “единственная хорошая новость для задержанных “продавцов” – в украинских СИЗО можно снять платную камеру.

Группу, которая, по данным правоохранителей, “торговала” должностями, задержали 2 июня в одном из ресторанов Харькова во время получения задатка $150 тыс.: $100 тыс. – за пост главы ОГА, $50 тыс. – за должность начальника налоговой службы.

В Службе безопасности Украины утверждают, что “злоумышленники представлялись должностными лицами действующей власти и ссылались на близкие связи с руководителями Верховной Рады Украины, парламентских фракций и министров”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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