 

Петиция к Зеленскому о недопустимости принудительной вакцинации и тестирования набрала 25 тыс. голосов

03.06.2020, 0:51, Новости дня

Петиция “Не допустить принудительного тестирования и вакцинации”, размещенная на сайте президента Украины, набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тыс. голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте.

По состоянию на 0.30 среды, 3 июня, петицию поддержало 25 174 пользователя.

Обращение было размещено 14 мая. Подписи необходимо было собрать в течение трех месяцев.

Автор петиции призвал Зеленского “не допустить нарушения ст. 28 Основного закона государства и обеспечить уважение достоинства и неприкосновенности каждого человека и гражданина”.

“Действующее законодательство предусматривает исключительно согласие пациента на любое медицинское вмешательство. А поэтому просим не допустить возможности принудительного тестирования или вакцинации граждан Украины, учитывая те или иные карантинные мероприятия, обеспечив их естественное право на личную неприкосновенность и уважение достоинства личности”, – говорится в обращении.

Офис президента Украины должен обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих дней после того, как обращение получит статус “на рассмотрении”. Сейчас у нее статус “ожидается на рассмотрение”.

7 мая Верховная Рада предусмотрела проведение “усиленного тестирования” на коронавирус. Оно будет обязательным для лиц, которые обращаются за медицинской помощью с признаками СOVID-19, и для тех, кто с ними контактировал. Медикам, которые задействованы в лечении больных COVID-19, а также полицейским и нацгвардейцам, независимо от того, контактировали ли они с инфицированными коронавирусом, тестирование должны проводить регулярно.

На утро 2 июня в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 24 340 человек, число умерших достигло 727.

По данным заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, за неделю в стране делают 50–60 тыс. ПЦР-тестирований на COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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