 

Представленный Мишустиным план восстановления экономики обойдется в 5 трлн рублей

03.06.2020, 0:50, Разное

Президент Владимир Путин одобрил проект общенационального план по восстановлению экономики после ситуации с коронавирусом, на его выполнение планируется потратить пять триллионов рублей. Трансляцию совещания, на котором премьер-министр Михаил Мишустин представил план, вел телеканал «Россия 24».

По словам Мишустина, план должен обеспечить восстановление занятости и доходов населения, а также преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, чтобы стабильно наращивать реальные доходы граждан.

«Эта задача будет решаться за счет целого комплекса мер по разным направлениям: усиления инвестиционной активности, использования цифровых технологий, повышения уровня образования, быстрого строительства качественного жилья», — пояснил премьер.

Реализация плана, предполагающего выход на устойчивый рост ВВП к концу 2021 года, должна начаться в июле и будет происходить в три этапа: стабилизация ситуации (до конца 2020 года), восстановление экономики (до июня 2021 года) и ее активный рост (до декабря 2021 года).

Путин поручил определиться с окончательными параметрами плана ко второй половине июня.

Ранее РБК, ознакомившись с деталями проекта, писал, что план предполагает введение минимального размера часовой ставки, нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и по пособиям россиянам с детьми, упрощенного перевода государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / При тушении масштабного пожара у «Ростов-Арены» погиб пожарный

20.05 / В Подмосковье охранники магазина избили покупателя за отсутствие маски

07.05 / Врач Антон Родионов рассказал о самой «страшной» особенности COVID-19

04.05 / Андрей Разин сообщил о смерти участника «Ласкового мая» Владимира Бойко

02.04 / Мнение: Мракобесие и отвага: как бороться с вирусом?

25.05 / Исследователи в Ухане планируют продолжить изучение вирусов

10.05 / Наталья Бочкарева попала под шквал критики за снимок на танке

02.05 / Медики предполагают влияние психологических факторов на развитие геморроя

22.04 / Принц Гарри и Меган Маркл поздравили Елизавету ІІ с днем рождения

13.05 / Компания 2К анонсировала переиздание трилогии Mafia

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска