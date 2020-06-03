 

Минобороны назвало срок завершения клинических испытаний вакцины от COVID-19

03.06.2020, 0:30, Новости дня

Начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич рассказал, когда завершатся клинические испытания вакцины против коронавируса.

Борисевич сообщил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны завершили «доклинические исследования экспериментального образца вакцины». Завершение клинических испытаний ожидается «к концу июля», пишет «Красная звезда».

Уже проведены исследования на обезьянах и хомяках. Доказана «безопасность препарата и его защитная эффективность», передает РИА «Новости».

Начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков сообщил, что «добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от COVID-19, должны быть военнослужащими по контракту, так как проведение исследований военнослужащих по призыву запрещено российским законодательством». Из 50 добровольцев 10 человек являются медиками, трое из них – врачи. 

Напомним, Министерство обороны отобрало среди военнослужащих добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса.



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