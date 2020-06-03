Назван срок возобновления международных полетов

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03.06.2020, 0:25, Разное

Генеральный директор компании “Уральские авиалинии” Сергей Скуратов рассказал, когда в России будут разрешены международные полеты. По его словам, рейсы возобновятся в конце лета или начале осени.

Сергей Скуратов уточнил, что авиасообщение с другими странами будет восстанавливаться постепенно. Сначала жители России смогут отправиться на самолете в государства СНГ, позже – в остальные страны.

Напомним, 27 марта российские власти приостановили полеты за рубеж из-за распространения COVID-19. Исключение составили рейсы, организованные для возвращения граждан.



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