 

Шеф полиции Хьюстона предложил Трампу «закрыть рот»

03.06.2020, 0:16, Новости дня

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо прокомментировал недовольство президента США Дональда Трампа «слабостью» губернаторов в ситуации с погромами.

Асеведо «от лица всех шефов полиции» США сообщил Трампу: «Пожалуйста, если не можете сказать ничего конструктивного, закройте рот». По его словам, Трамп «подвергает опасности мужчин и женщин, которым едва за 20». По словам шефа полиции, нужно не «доминировать», а «завоевать расположение». Он призвал не путать «доброту со слабостью», но отметил, что не желает, чтобы «невежество разрушило то, с чем имеет дело здесь, в Хьюстоне».

Шеф полиции подчеркнул, что Трампу «пришла пора стать настоящим президентом, а не вести себя, как новичок», ведь «это не Голливуд, это реальная жизнь, и реальные жизни находятся под угрозой», передает RT со ссылкой на CNN.

Обращаясь к американцам, он призвал «перенести спор на избирательные участки».

Асеведо отметил, что «дело здесь не только в работе полиции», но и в «диспропорциональности многого, что происходит в стране, начиная с образования, заканчивая здравоохранением, продовольствием». По его словам, «единственное, что позволит преодолеть ненависть – это любовь».



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