Эспер обсудил с Шойгу вопросы контроля над вооружениями

03.06.2020, 0:05, Новости дня

Глава оборонного ведомства США Марк Эспер побеседовал по телефону с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Как сообщило Минобороны РФ, в ходе беседы Шойгу пригласил Эспера на военный парад на Красной площади, который должен состояться в Москве 24 июня.

Парад по случаю 75-й годовщины победы во Второй мировой войне был перенесен с 9 мая в связи с пандемией коронавируса.

При этом не уточняется, принял ли Эспер приглашение.

В американо-российских отношениях сохраняется напряженность в связи с рядом факторов, в числе которых – конфликты в Сирии и Украине.

Как сообщается в заявлении ведомства, Эспер и Шойгу обсудили контроль над вооружениями, сотрудничество в борьбе с пандемией и «меры по деконфликтингу и стабилизации обстановки в Сирии, а также обеспечению безопасности воинских контингентов в Афганистане и других регионах мира».

В свою очередь российское агентство «Интерфакс» обращает внимание на то, что предыдущие телефонные переговоры Эспера и Шойгу состоялись 10 января. На них обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, которая обострилась после убийства американскими военными командующего иранским спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани.

В нынешний вторник во время переговоров, согласно заявлению Минобороны РФ, которое приводит «Интерфакс», Москва выразила Вашингтону свою обеспокоенность «в связи с последовательным разрушением США международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу».