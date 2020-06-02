На Украине в крупной недостаче зерна обвинили мышей

02.06.2020, 23:48, Новости дня

Во время аудита фондов государственного резерва Украины обнаружилось, что грызуны съели стратегический запас пшеницы – 2 700 вагонов. Такие впечатляющие цифры озвучил советник главы украинского МВД. Он же назвал и сумму ущерба — 800 миллионов гривен. В долларах это около 30 миллионов.

Что характерно, мыши проявили не только ненасытность, но и избирательность: по итогам проверки стало понятно, что то зерно, которое они все же оставили на складах, плохого качества, то есть, непригодно для производства хлеба или макарон. А ведь речь идет о запасах на случай чрезвычайной ситуации.

Теперь пропажу пшеницы будет расследовать украинская полиция, заведено уголовное дело. В самом МВД Украины не сомневаются, что "у так называемых мышей есть имена и должности", и хотят призвать их к ответу по закону. Тем временем, рядовые украинцы подсчитывают, какое количество грызунов было обеспечено пропитанием за счет населения.

Невообразимое количество, и мышки, наверное, были бы рады, хотя эксперты говорят: много есть – не их конек. Интересно, что первым об исчезновении зерна сообщил еще в середине мая тот, кто нес всю ответственность за его сохранность – председатель Агентства резерва Украины Ярослав Погорелый. Пропажу была обнаружена в ходе аудита. Озвученная чиновником информация осталась почти незамеченной для общественности и безрадостной для руководства Украины – Погорелого скоропостижно уволили.

А в МВД стали шутить про мышей, украинцы шутку поддержали. Самые остроумные тут же посчитали, какая прорва мышей нужна, чтобы уничтожить 189 тысяч тонн зерна. В среднем грызун за день съедает немного — около трех граммов. Чтобы обчистить украинский Госрезерв, миллиарду мышей пришлось бы без сна и отдыха грызть два месяца кряду.

Если такое количество мышей выстроить друг за другом, они смогут два с половиной раза опоясать Землю по экватору, а если поставить максимально близко друг к другу, грызуны займут площадь более пяти квадратных километров, что сопоставимо с историческим центром Киева.

Но даже те, кто с мышами борются, просят мышек не обижать: еи уж и пытаться списать растраты на грызунов, то уж точно не на этих. Мышь больше любит повредить зерно. Тут скорее вариант с крысами. Крысы съедают помногу, — уверен врач-дезинфектолог, директор по качеству компании "Кафедра дезинфекционного дела" Николай Дубинин. – Хомяки у нас — это напасть, но в полевых условиях. И они прямо тащат-тащат в свои норы. Если зерно пропало конкретно, то виною тому, скорее всего, хомяки. Потому что мыши все повредят, крысы оставят после себя много отходов жизнедеятельности, а хомяки утащат подчистую".

Но даже прожорливых крыс — они едят в десять раз больше мышей — для уничтожения такого количества припасов пришлось бы собирать по всему миру. Ведь даже в кишащем ими Нью-Йорке их не более 16 миллионов, а если вспомнить, сколько зерна уходило из украинского Госрезерва раньше, то и всех грызунов планеты не хватит.

Первый тревожный звонок прозвучал на Украине еще в 2010 году, когда была обнаружена пропажа 53-х тысяч тонн зерна. В 2015 году в Госрезерве выявили недостачу уже 250-ти тысяч тонн. И вот — новая прореха.

Вакханалия в ведомстве легко объяснима: за последние десять лет в агентстве сменились десять руководителей, причем четверо из них — только за последний год. При такой текучке кадров ни о какой заинтересованности в сохранности народного добра не может быть и речи.

К тому же, на элеваторы, как и на остальные нужды Госрезерва, с 2015-го года не выделялось ни копейки, сотрудникам регулярно задерживали зарплату, а площади сдавали в аренду частным фирмам. В некоторых случаях именно их сотрудники увозили свое и чужое зерно в неизвестном направлении.

Внимание на происходящее в ведомстве обратили лишь пару месяцев назад, когда выяснилось, что Госрезерв мало чем может помочь в условиях пандемии коронавируса. Хранившиеся там 10 миллионов медицинских масок оказались просроченными, но в результате их вынуждены были использовать. А в прошлом году по той же причине были списаны большие партии антисептиков и шприцов. "В стране нет ничего. Начало коронавируса — а где Госрезерв? Просто мне интересно. Пустой Госрезерв. То есть, в Украине 40 миллионов человек — и пустой Госрезерв, нет ничего. Просто ничего нет! И на мой вопрос "Что в целом с Госрезервом, и как это происходит? "отвечают "Многие европейские страны отказались от госрезерва, это такое направление", негодует президент Украины Владимир Зеленский.

Попробуем и в остальных бедах Госрезерва Украины обвинить мышей. Тогда окажется, что даже пагубные человеческие привычки им не чужды — спирта в закромах родины также не осталось.