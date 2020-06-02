 

В Москве коронавирус унес жизни еще 61 пациента

02.06.2020, 23:48, Новости дня

В течение минувших суток в Москве скончался еще 61 пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией нового типа. В результате в столице общее число умерших с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию достигло 2 685.

Всего же с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 миллиона человек, около 370 тысяч скончались, передает ТАСС. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России к настоящему моменту зарегистрирован 423 741 случай заражения, 5 037 заболевших скончались. Выздоровели 186 985 человек.



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