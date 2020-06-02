Трамп заявил о неспособности Байдена победить анархистов

02.06.2020, 23:48, Новости дня

Вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байден политически слаб, сообщил президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что «сонный Джо в политике 40 лет, но ничего не сделал». Сейчас Байден, по словам Трампа, «делает вид, что знает ответы, но он даже не знает вопросов». Президент США подчеркнул, что «слабостью никогда не победить анархистов, грабителей и погромщиков», а Байден «политически слаб всю свою жизнь».

«Закон и порядок!» – приводит ТАСС слова Трампа.

Байден во вторник призвал Конгресс США незамедлительно принять меры для повышения качества работы полиции. Он сообщил о необходимости как можно быстрее рассмотреть законопроект о запрете полицейским применять удушающие приемы. В случае победы на выборах он обещал создать комиссию по надзору за работой полиции.