BMW представила новое купе BMW 4-Series Coupe

02.06.2020, 23:42, Новости дня

Немецкая компания BMW официально представила усовершенствованное купе BMW 4-Series второй генерации.

В свою очередь, модель впервые применила некоторые электрические технологии. Отличия новинки от предшественника по внешнему виду заключается в агрессивной решетке радиатора. Кроме того, здесь предусмотрели модернизированные боковые окна и стильные светодиодные фонари. Важно указать, что автомобиль сохранил прежнюю платформу.

Под капотом модели установлен 2-литровый бензиновый двигатель с электрической системой с общей мощностью 184 л.с. Также появится в продаже продвинутая комплектация с полным приводом с мощностью 387 л.с. Пока точные сроки выхода модели в свободную продажу не сообщаются.