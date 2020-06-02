Audi в РФ начала продажи обновлённого кроссовера Audi Q7

02.06.2020, 23:42, Новости дня

В РФ стартовали продажи обновленного немецкого кроссовера Audi Q7.

В свою очередь, отличить новый полноразмерный автомобиль можно по решетке радиатора, модернизированным бамперам, воздухозаборникам и продвинутой головной оптике. Впервые модель Audi Q7 получила светодиодные задние фонари. Что касается интерьера кроссовера Audi Q7, то здесь применили крупнее сенсорные экраны, включая мультимедийный комплекс. Цифровая панель приборов получила более современное исполнение.

Под капотом новинки используется дизельный агрегат, который выдает 249 л.с. мощности. Достоинством кроссовера Audi Q7 значится система полного привода. Минимальный ценник на модель составляет 4,8 миллиона рублей.