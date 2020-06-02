 

Бренд Opel собирается выпустить новую модель

02.06.2020, 23:42, Новости дня

Компания Opel планирует в середине следующего года выпустить новый компактный автомобиль, который получит платформу EMP2.

 В свою очередь, производственные площадки на территории Германии готовятся к существенному увеличению работы, так как также будут предложены и иные модернизированные автомобили. Так. Уже к 2022 году состоится выход обновленной генерации модели Astra. В компании пока умалчивают детали о новой модели, тогда как эксперты прогнозируют применение продвинутых опций и технологий.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что речь идет о новом кроссовере, который имеет высокие шансы оказаться востребованным на мировом рынке. Также в компании активно ведут работу над обновлением паркетника Opel Mokka.



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