Минобороны отобрало военнослужащих для испытаний вакцины от коронавируса

02.06.2020, 23:35, Разное

Минобороны начнет клинические испытания российской вакцины от коронавируса на добровольцах, отобранных среди военнослужащих. Об этом сообщает Интерфакс.

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», —говорится в сообщении.

Отмечается, что в разработке вакцины участвовали сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, на базе которого пройдут испытания. Подготовка к ним начнется 3 июня, когда первая группа добровольцев пройдет предварительное углубленное медицинское обследование.

Вакцина разрабатывается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Ранее сообщалось, что сотрудники НИЦЭМ провели успешные неофициальные испытания вакцины от COVID-19, проверив ее действие на себе: побочных эффектов ни у кого из испытуемых не возникло.