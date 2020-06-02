 

Число зараженных COVID-19 в России перевалило за 420 тысяч

02.06.2020, 23:10, Разное

За минувшие сутки коронавирус в России был диагностирован у 8863 человек. При этом выздоровевших значительно больше – 11108. От COVID-19 скончались 182 человека, в основном в Москве и Московской области.

Эти регионы остаются лидерами по количеству инфицированных. По данным на 2 июня 2020 года, в Москве выявлено 2286 новых случаев заболевания, а в Подмосковье – 732. На третьем месте находится Санкт-Петербург с приростом зараженных в 376 человек.

В общей сложности коронавирус в России обнаружили у 423 741 человека. 186 985 пациентов справились с недугом, 5037 скончались.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о завершении отбора 50 военнослужащих, выразивших желание принять участие в клинических испытаниях российской вакцины от COVID-19. Среди них не менее пяти женщин.

Все добровольцы прошли медицинское обследование, подтвердившее, что они здоровы. В среду они начнут подготовку к участию в исследовании, которое будет проходить в 48-м Центральном НИИ Минобороны России.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Налоговый выверт заставляет россиян покупать дизтопливо из Китая и Южной Кореи

10.05 / Мнение: Эпидемия-2009, Эпидемия-2020… Яды крепчают, производители те же

17.04 / В Москве умер зараженный коронавирусом знаменитый режиссер

07.05 / “Я вас пропалываю без сожаления”: Гузеева ловко отбила хамские нападки

27.05 / Мнение: Послы США призывают к сокрытию коррупционных преступлений

11.04 / Мнение: Пожар на китайском УДК типа 075

25.05 / Рудковской пришлось объясняться из-за синяка на лице Плющенко

22.05 / Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили показали фото подросших детей в честь их дня рождения

27.03 / В Сеть «слили» фото, доказывающее измену Эмбер Хёрд Джонни Деппу с Илоном Маском

21.04 / Мнение: Подрыв танка под Песками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска