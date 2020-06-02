Число зараженных COVID-19 в России перевалило за 420 тысяч

02.06.2020, 23:10, Разное

За минувшие сутки коронавирус в России был диагностирован у 8863 человек. При этом выздоровевших значительно больше – 11108. От COVID-19 скончались 182 человека, в основном в Москве и Московской области.

Эти регионы остаются лидерами по количеству инфицированных. По данным на 2 июня 2020 года, в Москве выявлено 2286 новых случаев заболевания, а в Подмосковье – 732. На третьем месте находится Санкт-Петербург с приростом зараженных в 376 человек.

В общей сложности коронавирус в России обнаружили у 423 741 человека. 186 985 пациентов справились с недугом, 5037 скончались.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о завершении отбора 50 военнослужащих, выразивших желание принять участие в клинических испытаниях российской вакцины от COVID-19. Среди них не менее пяти женщин.

Все добровольцы прошли медицинское обследование, подтвердившее, что они здоровы. В среду они начнут подготовку к участию в исследовании, которое будет проходить в 48-м Центральном НИИ Минобороны России.