Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Париже

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02.06.2020, 23:08, Новости дня

В Париже несогласованная акция протеста против полицейского насилия переросла в беспорядки и столкновения с правоохранителями, информирует префектура полиции города.

Акция проводится в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре после его задержания полицией в июне 2016 года. В первые часы она проходила мирно, но потом переросла в погромы. Участники акции попытались перекрыть бульвар Переферик, начали строить баррикады и поджигать строительные конструкции, мусорные баки, дорожные щиты.

Полиция ответила слезоточивым газом, но не смогла разогнать участников беспорядков, передает ТАСС.

Как сообщают в полиции, в акции участвуют свыше 19 тыс. человек.

Парижские власти не разрешили проводить акцию, поскольку во Франции действует запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.



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