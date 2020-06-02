 

Мнение: СССР-2061. Творческий конкурс “Каникулы”. Голосование

02.06.2020, 22:54, Разное

Творческий конкурс проводимый сообществом "СССР-2061" подошел https://ru-2061.livejournal.com/134658.html к этапу голосования.
Об условиях конкурса можно прочитать здесь https://colonelcassad.livejournal.com/5812245.html Деньги на призы также были собраны.
Ниже, несколько примеров присланных на конкурс работ (разбитых на 1-ю и 2-ю лиги) представляющих взгляд на отдых в светлом будущем.

За понравившиеся работы можно и нужно проголосовать вот здесь http://2061.su/konkursy/vacation/

Голосовать можно за наиболее понравившиеся вам работы.
Пусть победит сильнейший.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Меган Маркл и принц Гарри провели видеоконференцию из своего нового дома в Лос-Анджелесе

04.05 / Мария Погребняк ответила на слухи о беременности снимком в бикини

25.04 / Тодоренко оправдалась после заявления о домашнем насилии

04.04 / Ани Лорак назвала ТОП-3 своих любимых сериалов

11.05 / Еврокомиссия пригрозила Германии санкциями из-за решения суда по ЕЦБ

07.04 / Изабелла Барт – жизнь женщины-оборотня

24.04 / «Лук, чеснок едим — и в больнице, и дома»

12.05 / Личное: Разожралась на карантине!

03.05 / Максим Галкин перенес свои концерты в эстонских городах на сентябрь

14.05 / Названа причина женитьбы принца Гарри на Меган Маркл вопреки мнению королевской семьи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска