Мнение: СССР-2061. Творческий конкурс “Каникулы”. Голосование

02.06.2020, 22:54, Разное

Творческий конкурс проводимый сообществом "СССР-2061" подошел https://ru-2061.livejournal.com/134658.html к этапу голосования.

Об условиях конкурса можно прочитать здесь https://colonelcassad.livejournal.com/5812245.html Деньги на призы также были собраны.

Ниже, несколько примеров присланных на конкурс работ (разбитых на 1-ю и 2-ю лиги) представляющих взгляд на отдых в светлом будущем.

За понравившиеся работы можно и нужно проголосовать вот здесь http://2061.su/konkursy/vacation/

Голосовать можно за наиболее понравившиеся вам работы.

Пусть победит сильнейший.