Мнение: Стреляющие копы

02.06.2020, 22:50, Разное

Френдесса, которая репостнула мой текст про американских полицейских, пишет у себя:

“Очень давно, в начале этого века, я разговаривала с бывшим американским полицейским. Из его рассказов запомнила кусок именно о том, о чем пишет Алексей Рощин. И о чем я редко слышала от наших. “Ты постоянно находишься в ситуации, когда в тебя могут выстрелить, в любом доме, в любом месте, любой человек”.

Вот! Вот ради таких редких моментов стоит писать в соцсети! Я-то в США никогда не был. Хочется прям воскликнуть, как Мастер у Булгакова: “Как я всё угадал!”

А вообще я нашел дивную статью из журнала, который никто не читает (возможно, зря): он называется “Максим”. Там неплохой обзор американской, так сказать, полицейской практики. Что особенно ценно – дата: статья вышла в декабре прошлого года, то есть фактически предсказала то, что еще только произойдет 5 месяцев спустя.

Дам цитатки:

“На самом деле убивают всех. Преступников, невинных, стариков, сумасшедших, пьяниц, женщин, юношей, угнавших папину тачку, и детей с игрушечными автоматами. Иногда белых, иногда черных (по черным огонь открывают в три раза чаще, если брать в процентном отношении). В июле 2016 года The Washington Post с грустью отметила очередной рекорд: за полгода в Штатах полиция убила рекордное число людей — 491. А месяцем-победителем стал март 2015 года: 111 погибших от рук блюстителей порядка.

Для сравнения: в Великобритании с 1900 года по наши дни полицией было убито всего 52 человека. Ничего подобного американским стреляющим копам в мире нет”

“Вечером 15 июля 2017 года Джастин Рущиц, тренер по аэробике и коучер, специализирующийся на позитивном мышлении, сидела дома. Мы можем подкрасться к окошку ее коттеджа и посмотреть на нее повнимательнее. Джастин сорок лет, но в нашу эпоху глобальной инфантильности она выглядит на тридцать. Миловидная блондинка с неплохой фигурой и белозубой улыбкой надела пижамку и готовится ко сну. Настроение у нее отличное, через месяц у них с Доном Дэмондом свадьба. Ради Дона Джастин три года назад уехала из родной Австралии к нему в Миннеаполис … (sic! Знакомый город, не правда ли? – С.)

И тут Джастин слышит женский крик. Доносится он издалека, вроде бы с улицы позади дома… Джастин позвонила в службу 911 дважды. Во второй раз ей сказали, что патрульная машина уже на подъезде, и Джастин, как была в пижаме, выбежала из дома навстречу патрулю, уже тормозившему у дорожки к ее двери. Она подошла к машине, наклонилась к водителю и получила пулю в живот, после чего умерла. Ее убил полицейский Мохаммед Нур, чернокожий эмигрант из Сомали”

“22 ноября 2014 года в Кливленде, штат Огайо, в службу 911 позвонил человек. Он сообщил, что находится в сквере и наблюдает, как некий мужчина целится из пистолета в людей и машины. Подумав немного, прохожий указал, что «мужчина, возможно, несовершеннолетний, а пистолет, возможно, ненастоящий».

Диспетчеры поинтересовались цветом кожи подозреваемого, после чего выслали наряд. В сквер при­ехала машина с патрульными Тимоти Лехманом и Фрэнком Гармбэком. Полицейские выбежали из машины навстречу «мужчине», сидевшему в беседке с пистолетом за поясом. Лехман приказал подозреваемому поднять руки вверх и, увидев, что двенадцатилетний Тамир Райс коснулся пистолета, выстрелил ребенку дважды в живот. Мальчик умер в больнице. Пистолет оказался игрушечным. Полицейские были оправданы, суд назвал дело «ураганом трагических случайностей».

“Теренс Кратчер, сорокалетний чернокожий житель Талсы (Оклахома), никакого отношения к оружию не имел. Музыкант, церковный хорист и общественный деятель. Правда, иногда он любил вкусить не одобряемых законом веществ…наутро, решив, что наркотические удовольствия уже прошли, сел в машину и поехал, как обычно, на работу. На дороге его и накрыло. Надо отдать должное Теренсу: он понял, что токсический шок — плохое подспорье за рулем, поэтому сразу остановил машину и выполз из нее отдышаться и прийти в себя.

И все бы, может, закончилось благополучно, но некий неравнодушный гражданин позвонил в полицию и сообщил, что на дороге стоит машина, двери раскрыты, двигатель работает, а водителя не видно. Полиция прибыла, когда отдышавшийся Теренс уже брел к автомобилю — видимо, чтобы выключить мотор. Услышав коронное «Руки вверх!», он честно поднял руки вверх, но, пока не очень хорошо соображая, рефлекторно сделал несколько шагов к машине.

Тут патрульный Тейлор Тернбо засадил ему разряд из тазера. Теренс упал, а напарница Тейлора Бетти Шелби выстрелила в лежавшего музыканта. Теренс умер в больнице в тот же день, а Бетти была полностью оправдана”



Тот самый убитый черный ребенок

“Филандо Кастиль, отметим сразу, был абсолютно законопослушным гражданином. Никаких дел с полицией, за исключением нескольких дорожных штрафов. Никаких наркотиков, выпивки, насилия. Возраст — 32 года. Работал в школьной столовой. В этот день он, его девушка Даймонд Рейнолдз и ее четырехлетняя дочка ехали домой после шопинга. К несчастью, в пути у машины испортился один из стоп-сигналов… «Сэр, я должен информировать вас, что у меня при себе есть пистолет». Пистолет у Филандо и правда был, как и разрешение на его хранение и ношение. Предупреждая о его наличии полицию, Филандо просто выполнял инструкцию.

Но у Джеронимо Янеза в тот же момент от страха поехала крыша. Коп вытащил собственную пушку и, наставив ее на Филандо, начал визжать: «Не смей его доставать! Твою мать, не доставай его!» Одновременно, не прекращая вопить, Янез семь раз стреляет в Кастиля, чудом не задев женщину и ребенка. Расстреляв всю обойму, коп продолжает верещать, но мы можем услышать тихие последние слова Кастиля: «Я и не собирался его доставать…» Потом Кастиль уже без слов агонизирует, а его девушка начинает прямую трансляцию происходящего в Facebook”. Джеронимо Янез, разумеется, был оправдан”

В общем, очень интересная статья. Главное, многое объясняет в том, что нынче происходит в США.