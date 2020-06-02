Украина призывает создать международную платформу для обсуждения деоккупации Крыма

02.06.2020, 22:45, Новости дня

КИЕВ – Украина поднимает вопрос Крыма во время переговоров в различных форматах и хочет создать международную платформу для обсуждения с партнерами о его «неминуемой деоккупации».

Об этом 2 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине, сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

Он обратился к немецкому коллеге с просьбой содействовать доступу Международного Комитета Красного Креста к украинцам, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму, а также к политзаключенным, содержащимся на территории России.

Во время переговоров в Берлине стороны уделили особое внимание совместным усилиям для достижения мира на Донбассе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Стороны, подчеркивается на сайте МИД Украины, договорились продолжить активные контакты в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

«Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании на Донбассе, но Украина не пойдет на пересечение «красных линий» по безопасности, суверенитету и территориальной целостности. Благодарен немецким партнерам за понимание чувствительности этой ситуации», – отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Германия является лидером Европейского Союза, а также ключевым партнером Украины в противодействии агрессии России.

Пресс-служба МИДа Украины отмечает, что во времена пандемии коронавируса украинская делегация нанесла первый рабочий иностранный визит в столицу Германии.

В состав украинской делегации вошли вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Как сообщает Интернет-сайт Хартия 97, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе встречи с украинской делегацией заявила, что нормализация отношений с Россией возможна только после восстановления территориальной целостности Украины.

По словам министра обороны ФРГ, Германия поддерживает инициативу Украины по интенсификации Минского переговорного процесса и ожидает продолжения переговоров в Нормандском формате, а также не признает российскую оккупацию территорий Донбасса и Крыма, цитирует Интернет-сайт Хартия 97 сообщение пресс-службы президента Украины.

Итоги встречи «нормандской четверки» в Париже

Обновленная динамика переговоров в «нормандском формате» открывает окно возможностей, которое должно быть использовано для имплементации Минских соглашений, говорится в заявлении представительства Европейского Союза в Украине по итогам встречи лидеров Франции, Германии, Украины и России на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

«Мероприятия, которые были согласованы в рамках Нормандского формата, а также возобновленное взаимодействие сторон в ходе вчерашнего саммита в Париже являются важными шагами. Их быстрая и тщательная имплементация необходима и будет иметь прямое положительное влияние на жизнь людей на востоке Украины по обе стороны от линии разграничения», – цитирует «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы представительства Евросоюза.

По итогам встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря и переговоров с лидером России Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский сообщил прессе, что к вопросу о восстановлении Украиной полного контроля над государственной границей на востоке, вернутся на следующей встрече в «Нормандском формате».

Встреча высокого уровня лидеров стран-участниц Нормандского формата планировалась «в течение четырех месяцев для обсуждения политических условий и условий безопасности, в том числе для организации местных выборов», сообщает сайт Кремля.

Итоговый документ, который размещен на сайте лидера России, подтверждает, что «Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский Меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский Комплекс мер от 12 февраля 2015 года) продолжают быть основой работы «Нормандского формата», государства-участники которого привержены их полному выполнению».

Соединенные Штаты приветствовали Украину с успешным саммитом в «Нормандском формате», который возобновил участие глав государств в мирном процессе – об этом говорится 10 декабря 2019 года в заявлении на странице посольства США в Украине в Фейсбуке.

«Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов», – подчеркивают американские дипломаты.

Они призвали «Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира».

Частичное выполнение результатов Парижского саммита

Заместитель генерального директора Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Наталия Линник считает, что со стороны Украины часть договоренностей Парижского саммита «нормандской четверки» была выполнена.

«А именно: меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта такие, как разведение войск в трех точках на линии разграничения, попытки прекращения огня со стороны Украины во одностороннем порядке. Произведены два обмена удерживаемыми лицами, правда, со стороны России был нарушен принцип «всех на всех». Есть торможение в продвижении вопросов безопасности и политической составляющей Минских соглашений, таких, как проведение местных выборов», – говорит Наталия Линник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что в целом, кризисная ситуация с приостановкой экономической активности из-за пандемии COVID-19, а также падением цены на нефть привели к благоприятной ситуации для усиления переговорной позиции и давлению со стороны Запада и Украины на Россию по вопросам возврата аннексированных и оккупированных территорий.

«Вероятно, что западные партнеры Украины, используя ухудшение экономической ситуации в России, приняли решение о возобновлении диалога по установлению территориальной целостности Украины. Поскольку передел границ и нарушение международных договоренностей, достигнутых после Второй мировой войны, создает опасный прецедент и может привести к просмотру других международных договоров и послевоенных границ», – утверждает Наталия Линник.

Она напоминает, что Германия в ближайшее время будет председательствовать в Совете ЕС и, соответственно, может мощнее влиять на ситуацию по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.

«Хайко Маас – министр иностранных дел Германии – известен своей стойкой позицией по возврату территориальной целостности Украины. Запад будет готов вести переговоры, если украинская сторона предложит успешный сценарий переговоров с Россией и план по реинтеграции Крыма», – утверждает Наталия Линник.

Эксперт отмечает, что украинское гражданское общество и оппозиция не раз подчеркивали бездействие власти в направлении переговоров по Крыму и обвиняли провластное политическое большинство в молчаливом согласии с российской аннексией Крыма.

«Риторика по Крыму со стороны представителей команды Владимира Зеленского – это желание иметь аргументированную позицию по Крыму и использовать ее во внутренней политике.

«Крымская площадка» и резкая риторика Кремля

Председатель правления фонда «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности» (East European Security Research Initiative Foundation) Максим Хилько отмечает, нежелание России коммюнике Парижского саммита «нормандской четверки».

«Был частично выполнен пункт по обмену удерживаемыми лицами, но со стороны России и пророссийских боевиков на территории Донбасса продолжается агрессивная риторика, в самопровозглашенных республиках идут какие-то учения, игнорируется доступ миссии ОБСЕ по всей оккупированной территории. Очевидно, по всем действиям Россия никак не настроена на выполнение Парижского коммюнике», – говорит Максим Хилько корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что политическая ситуация в России, падение рейтинга популярности президента Владимира Путина, отсутствие прогрессивных методов борьбы с коронавирусом требуют от Кремля активных действий по «украинскому вопросу».

«Мы видим это в риторике России – резкие заявления в адрес Киева, а когда она возобновляет острую риторику можно ожидать обострение ситуации на фронте для того, чтобы отвлечь своих граждан от внутренних проблем», – отмечает Максим Хилько.

Инициатива Киева – создать международную переговорную площадку для обсуждения деоккупации Крыма и возвращения аннексированного полуострова в состав Украины, по его словам, не находит большого отзыва на Западе.

«У Запада нет желания обострять отношения с Россией по крымскому вопросу. Представители Евросоюза понимают, что Россия категорически отказывается обсуждать вопрос Крыма в любом формате. Такие переговоры считаются малоперспективными, а браться за дело, в котором европейцы не смогут показать прогресс, они не будут», – утверждает Максим Хилько.

Вместе с тем он считает, что на Западе могут поддержать компромиссную идею по созданию формата обсуждения прав человек в Крыму, в котором не будет требований к России срочно вернуть Крым.

«А сам диалог, вероятно, будет несложным, с обсуждением гуманитарных вопросов, с участием ОБСЕ, без особого прогресса», – подчеркивает Максим Хилько.