Трамп вновь призвал к более решительному подавлению беспорядков

02.06.2020, 22:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник упрекнул губернаторов в том, что они без энтузиазма восприняли его предложение задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков.

«Нью-Йорком завладели мародеры, бандиты, радикальные левые и прочий сброд. Губернатор отказывается принять мое предложение о доминирующем присутствии Национальной гвардии. Нью-Йорк разнесли в пух и прах», – написал Трамп в «Твиттере», имея в виду губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

В понедельник вечером в Нью-Йорке протестующие громили витрины и грабили магазины, в том числе элитные бутики на Пятой авеню.

Куомо заявил, что возмущен насилием и мародерством в Нью-Йорке, отметив, что мэр и полиция города «прошлой ночью не справились со своей работой». По словам Куомо, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио недооценивает масштабы проблемы.

Губернатор сказал, что предложил мэрам поддержку полиции штата или 13 000 военнослужащих Национальной гвардии, которые пока находятся на запасных позициях. Он также выразил мнение, что полиция Нью-Йорка, насчитывающая 38 000 сотрудников, должна справиться своими силами.

Куомо добавил, что президент пытается размыть грань между мирными демонстрантами и мародерами.

Де Блазио негативно отнесся к идее использования Национальной гвардии в крупнейшем городе страны. По его словам, когда вмешиваются силы, не приученные к обращению с нью-йоркскими толпами, «но при этом имеющие большое количество оружия и находящиеся в стрессовой ситуации, происходят ужасные вещи».

Глава Национальной гвардии генерал Джозеф Ленгиел отметил, что в понедельник вечером уровень насилия в стране снизился, хотя протестная деятельность продолжается или даже активизируется. По его словам, в ночь на вторник никто из членов Национальной гвардии не пострадал.

Ленгиел добавил, что помощь местным правоохранительным органам оказывают 18 000 членов Национальной гвардии в 29 штатах и что этот показатель продолжает расти.