 

Житель Вологодской области заплатит 120 тысяч рублей за проделки коня

02.06.2020, 22:30, Новости дня

В Вологодской области состоялся суд по делу о смерти коровы и сломанном заборе. Необычное происшествие случилось в октябре 2019 года в деревне Котельное. Конь местного жителя сломал ограждение фермы истца. Скакун носился по загону и пугал находящих там коров. В результате умерла одна из буренок.

Потерпевшая оценила стоимость погибшей коровы породы абердин-ангус в 130 тысяч рублей. Хозяин коня обязался возместить ущерб владелице животного, но выплатил всего 10 тысяч рублей. Во время судебного заседания ответчик не оправдывал поведение своего скакуна. Однако сомневался, что именно от его действий погибла соседская корова. В качестве доказательства был представлен акт о смерти бурёнки.

Как сообщает ГТРК "Вологда" со ссылкой на пресс-службу Никольского районного суда, животное скончалось от испуга и укусов. В результате хозяина агрессивного коня обязали выплатить оставшиеся 120 тысяч рублей, а также госпошлины.

Текст:

ГТРК "Вологда"



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