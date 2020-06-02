ОНФ осудил Навального за «попахивающее нацизмом» оскорбление ветерана

02.06.2020, 22:30, Новости дня

В Общероссийском народном фронте осудили Алексея Навального за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны, которого блогер в видео причислил к «холуям» и «предателям».

Так, сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь поискового движения России, сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» РФ Елена Цунаева считает, что риторика оппозиционера далека от идеалов свободы, о которой он «печется» и за которую «болеет».

«О политических «деятелях», которые используют такую риторику в критике, можно сказать только одно, что они – лгуны. Потому что если они говорят, критикуют какое-то действие, факт, это – «правильно» все, они – «молодцы», «герои», а люди, высказывающие другую точку зрения, сразу получают от них ярлыки», – приводятся слова Цунаевой на сайте ОНФ.

Отмечается, что «повесили ярлык только потому, что их мнение не совпадает с мнением «деятелей», причем «независимо от возраста, независимо от положения, независимо от тех заслуг с большой буквы, которые у них есть перед историей, культурой, экономикой, Родиной нашей».

«Попахивает нацизмом: «если это не мы, то – холуи». Помните, если вы не истинные арийцы, то вы – люди второго сорта, под ногами грязь. Это что за риторика?! Такое жесткое отношение к инакомыслящим совсем не про свободу. Когда человека, победившего нацизм, называют холуем, это пощечина и вызов всем нам», – сообщила Цунаева.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев заявил, что высказывание Навального – «за гранью».

«Возникает вопрос, может ли человек в здравом уме сказать такое в адрес победителей фашизма, героев, спасших мир от коричневой чумы, даровавших нам жизнь? Для нормальных людей все это лежит за пределами понимания», – сообщил Моисеев.

По его словам, Навальный «буквально источает подлость, ложь и несправедливость, которые попирают самое святое, что есть у нас – детей войны, поколения детей наследников Победы». Блогер «попирает историческую память о наших отцах и дедах», сообщил Моисеев.

«Позор моральному уроду», – сказал он.

Напомним, Навальный назвал людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, «холуями». В числе лиц, оскорбленных блогером, оказался ветеран войны Игнат Артеменко.

Юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с оскорблением Навальным ветерана Великой Отечественной войны. Он также просит проверить блогера на предмет реабилитации нацизма.