Компания Geely представила серийный электрический кроссовер Geometry C

02.06.2020, 22:25, Новости дня

Китайский автогигант Geely продемонстрировал фотографии нового электрического кроссовера Geometry C.

Данный автомобиль ранее уже показали на шпионских снимках, выполненных на дорожных испытаниях весной текущего года. Вместе с тем производительность и технические характеристики автомобиля до настоящего времени удерживаются в тайне. Известно лишь, что электрический агрегат способен выдать мощностью 204 л.с. Также сообщается о применении автоматической трансмиссии.

Во всех комплектациях Geometry C получит передний привод, а максимальная скорость автомобиля достигается 150 км в час. Приблизительный запас хода электрокара составляет 400 километров. Старт выпуска автомобиля начнется уже в текущем месяце.