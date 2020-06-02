 

Бренд Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep

02.06.2020, 22:25, Новости дня

Китайская компания Haval поделилась снимками нового кроссовера, который в скором времени поступит в продажу.

Представители бренда ранее уже указывали, что данный автомобиль выступит в качестве преемника для Н5. Также стоит отметить, что пока модель проходит под индексом B06. Вместе с тем выбранная платформа для нового кроссовера пока не названа. В свою очередь, новая модель имеет более квадратную форму, что свойственно для моделей Land Rover.

По салону следует выделить цифровую панель приборов, а также увеличенный экран мультимедийного комплекса. Также здесь применят селектор-шайбу для переключения передач. Под капотом применят несколько вариантов моторов на 1,5 и 2,0 литра. В дальнейшем планируется выход гибридных модификаций кроссовера.



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