 

Ермак: Прекращение обстрелов – базовое условие для дальнейшего разведения сил

02.06.2020, 22:18, Новости дня

Для продвижения к миру на Донбассе необходимо обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран – участниц нормандского формата на саммите в Париже, сообщил Офис президента Украины 2 июня.

Речь идет о полном и всеобъемлющем прекращении огня.

“Прекращение обстрелов является базовым условием для дальнейшего разведения сил и разминирования”, – подчеркнул руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Ермак отметил, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны иметь полную свободу передвижения, которая в последнее время блокируется со стороны незаконных вооруженных формирований.

По мнению Аннегрет Крамп-Карренбауэр, нормализация отношений с Россией возможна только после восстановления территориальной целостности Украины.

Германия поддерживает инициативу Украины по интенсификации минского переговорного процесса и ожидает продолжения переговоров в нормандском формате.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, кто может представлять ОРДЛО на консультациях в Минске по ситуации на Донбассе. Материал опубликован 1 июня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

11 марта 2020 года в Минске была достигнута договоренность о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики “ДНР” и “ЛНР” заявили о “площадке для прямого диалога” между “сторонами конфликта”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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