С парада — к урнам

02.06.2020, 22:17, Разное

Кремль обнародовал план голосования по «обнулению Конституции».

Владимир Путин объявил о том, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. По словам президента, вариант провести голосование в день парада Победы, 24 июня, рассматривался, но потом в Кремле решили, что «не надо ничего смешивать — это отдельная крупная веха в жизни страны». Как сообщили в Центризбиркоме, досрочное голосование продлится целых семь дней — участки откроются за неделю до главного дня голосования, который объявят выходным. Все ради того, чтобы «избежать очередей» в условиях непростой эпидемиологической ситуации в стране. «Проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин», — заверила глава ЦИК Элла Памфилова.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Напомним, что изначально голосование по принятию поправок в Конституцию должно было состояться 22 апреля. Однако в это время в связи с пандемией коронавируса в стране уже был введен ряд ограничений. Вопрос об «обнулении» президентских сроков пришлось отложить. Но уже 1 июня президент на совещании с рабочей группой по конституционным поправкам назначил новую дату и заявил, что «на фоне улучшающейся ситуации в борьбе с эпидемией у нас есть целый месяц, чтобы предпринять дополнительные шаги по улучшению ситуации».

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседника, близкого к Кремлю, власти рассчитывают на «воодушевление и позитив» от парада Победы 24 июня — он и должен будет сыграть мобилизующую роль.

«[У людей] будет некое облегчение от того, что снимут карантинные меры, будут патриотические тенденции, связанные с парадом. Об этом будут много говорить, давать этому мобилизующую роль. Парад будет таким преддверием к голосованию, еще по телевизору станут показывать много старых фильмов про войну», — считает политолог Алексей Макаркин.

По его словам, время для голосования — на следующий день после парада — выбрано удачно. Макаркин поясняет, что к началу сентября голосование по поправкам могло бы оказаться неактуальным: «Осенью уже могли бы начаться протестные настроения в связи с тем, что многие предприятия из сферы услуг [после снятия карантинных ограничений] могут не выдержать».

Политолог Александр Кынев в разговоре с корреспондентом «Новой» объяснил, что, по его мнению, воодушевить людей посредством парада Победы не получится: «Воодушевить жителей для голосования невозможно, можно только приказать. Если бы у этой реформы была какая-то внутренняя ценность, власть не забила бы на нее на несколько месяцев.

Вспомнить о поправках через три месяца и доказывать, как это нужно, когда мы спокойно прожили без них… В это уже просто никто не поверит, какой-то элементарный уровень достоверности утерян».

Один из основных вопросов, который стоит перед властью на сегодняшний день в преддверии голосования — это явка. Однако в сегодняшних условиях предсказать явку, как считает политтехнолог Аббас Галлямов, невозможно: эпидемиологическая обстановка в стране на 24 июня остается труднопрогнозируемой. Но уже ясно, что если избиратели сочтут, что их здоровью и жизни что-то угрожает — голосовать они не пойдут:

— Если же обстановка нормализуется, то на участки придет в первую очередь протестный избиратель, — рассказывает Галлямов «Новой». — Он достаточно мобилизован и деятельно настроен. Лоялисты придут только самые упертые — их процентов 20, не больше. Колеблющиеся лоялисты останутся дома.

«Сейчас у людей иные приоритеты, — считает Алексей Макаркин, — Все большую роль играют экономические вопросы: что будет с их работой, зарплатами. Главная задачи власти — это совместить Конституцию и этот запрос, который носит сугубо материальный характер. Поправки же из другой жизни — жизни до пандемии и до всех проблем, с которыми люди столкнулись».

Александр Кынев также в разговоре с «Новой» выразил уверенность, что на участки, в первую очередь, придут люди, которые захотят выразить свое недовольство действиями властей: «Люди озлоблены, у людей есть ощущение, что их бросили, и они захотят это выразить. Ближайшим поводом показать власти козью морду как раз будет голосование на референдуме».

30 мая «Левада-центр» опубликовал данные опроса о доверии россиян к Владимиру Путину: рейтинг доверия к президенту за месяц опустился с 28% до 25%. А 1 июня, согласно данным «Левады», стало известно, что

из-за падения уровня жизни выйти на протесты готово максимальное за полтора года число россиян — 28%.

Поднимать явку Центризбирком намерен, в числе прочего, за счет семи дней, которые отведены на голосование. Также ЦИК планирует организовать мобильные избирательные участки и расширить возможности голосования на дому. При надомном голосовании, как пояснила Памфилова, никто из наблюдателей и членов избирательной комиссии в квартиру заходить не будет. А некоторые участки, как сказала глава ЦИК, организуют на улице рядом с привычными избирательными участками.

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— Сама процедура, на мой взгляд, будет больше напоминать выборы в некоторых нищих и безграмотных африканских странах, чем голосование в цивилизованной стране, — говорит Александр Кынев.

— Поэтому, я думаю, с точки зрения процедуры, голосование будет крайне уязвимым. Любому человеку стоит показать список правил, и он скажет, что такие выборы проводить нельзя. Голосование без нормальных наблюдателей, как внутренних, так и внешних, без нормальной процедуры не может дать адекватные результаты.

Руководитель отдела мониторинга выборов движения «Голос» Андрей Бузин считает, что, так как власти будут вести борьбу за явку, остальные виды голосования будет практически неконтролируемы: «Все это может выльется в то, что раньше всегда считалось нарушением — голосование вне помещения. Раньше это было особенно развито в Черноземье, когда члены комиссии с избирательной урной выезжали по отдаленным деревням и объезжали так всех подряд. Думаю, будет то же самое».

— Я думаю, что они всячески будут пытаться нарисовать результаты, — продолжает Кынев. — Понятно, что возможности для рисовки разные в зависимости от региона. Есть регионы, где сколько хотят, столько и рисуют. Это регионы юга, республики Поволжья, отдельные регионы вроде Кемеровский области, Тывы, Ямала. Там история фальсификации большая и долгая. Думаю, в крупных городах, где люди гораздо более активны, рисовать будет тяжело.

Татьяна Васильчук

Фариза Дударова

«Новая газета»