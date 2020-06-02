Мнение: Шокирующее безумие

02.06.2020, 22:15, Разное

Беспорядки в США вызывают ужас у любого человека, который привык жить в государстве. В государстве как в системе, определенных ограничений и ответственности. Кадры из США с каждым разом вызывают ужас от происходящего.

В калифорнийском городе Ван-Найс. Мародеры попытались ограбить магазин ювелирных изделий, но путь им преградили местные жители, которые привлекли внимание полиции, которая стала винтить защитников своего имущества, несмотря на заявления снимавших все это журналистов. Под раздачу попал и мирно сидевший в автомобиле водитель.

О том, что в данной ситуации сотрудники американской полиции находятся в стрессовой ситуации – это не сказать ничего. Вот еще один эпизод, где журналиста CNN арестовывают в прямом эфире.

Тут служители закона склонили колено перед мирными протестующими и приносят им свои извинения.

А тут три человека и толпа полицейских, которые решают выстрелить резиновой пулей по девушке. Случайно или специально пуля попала именно в чернокожую девушку, которой на помощь выбежал белый парень.

Вообще ролики с извинениями неодзоначны: как вам такое? Вы там все проявляли нетерпимость? Или это массовая истерия?

Или вот: афроамериканец просто ловит белую девушку на улице и ставит ее на колени. Это как вообще?

Общество больно, а полиция будто бессильна.