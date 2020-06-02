Минздраву поручено сохранить коечный фонд на случай второй волны COVID-19

02.06.2020, 22:08, Новости дня

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить перепрофилированный коечный фонд и проработать вопрос о его расширении на случай второй волны коронавируса.

В поручении, опубликованном на сайте правительства, подчеркивается необходимость «обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда» в «федеральных и региональных медицинских организациях».

Кроме того, поручено «проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда» на случай второй волны, передает ТАСС.

Также ведомство должно внести проект постановления об изменении базовой программы ОМС в условиях возможной второй волны COVID-19 для возобновления плановой работы медицинских организаций.