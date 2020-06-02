Дженнифер Энистон продает личное фото ради благотворительности

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02.06.2020, 21:54, Разное

Артистка продаст снимок, созданный известным фотографом Марком Селигером. Черно-белый кадр был сделан в 1995 году. На нем Дженнифер Энистон позирует без одежды.

Фото выставят на аукцион. Полученные средства звезда сериала “Друзья” отдаст на благотворительность. Деньги Энистон пойдут на борьбу с коронавирусом, а именно на лечение малообеспеченных американцев и проведение бесплатных тестов на COVID-19.

По словам Дженнифер, на торгах будут представлены еще 24 портрета. Все они когда-то были созданы Селигером. Звезда сериала “Друзья” поблагодарила Марка за то, что он позволил ей стать частью важного проекта.

Селигер – любимый фотограф голливудских знаменитостей. У него снимались Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Джулия Робертс, Дрю Бэрримор, Марион Котийяр, Анджелина Джоли, Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Брэд Питт и другие.

Марк родился в техасском городке Амарилло в 1959 году. С детства увлекался фотографией. Через несколько лет после переезда в Нью-Йорк он устроился в журнал Rolling Stone, спустя годы стал главным фотографом издания. Работы Селигера можно увидеть в GQ, Vanity Fair, Elle, L’Uomo Vogue, итальянском и немецком Vogue.



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