 

Почему Левин из “Интернов” исчез с экранов

02.06.2020, 21:54, Разное

В сериале “Интерны” Дмитрий
Шаракоис снимался в трех из четырех сезонов. Поговаривали, что артиста вывели из
ситкома досрочно из-за конфликта с коллегой по площадке Кристиной Асмус. Также
есть версия, что исполнитель роли Левина не смог договориться с создателями о
гонораре.

Впрочем, Шаракоис говорил, что в “Интернах” он
выложился по максимуму. Дмитрий опасался, что станет заложником образа нерешительного
всезнайки в очках, поэтому и завершил сотрудничество.

Стоит отметить, что после “Интернов” Дмитрий Шаракоис действительно активно снимался, правда, его
новые роли остались незамеченными. Исключение составляет разве что ремейк культового
фильма “Кавказская пленница”, где актер сыграл Шурика. Новую версию картины
бурно обсуждали и критиковали в Сети. Потом артист исчез с экранов.

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Публикация от Иван Садовников. From Russia. (@ivan.sadovnikov) 14 Янв 2020 в 11:26 PST

В 2019 году звезда сериала “Интерны” внезапно переехала в Лондон.
В Великобритании российская знаменитость устроилась официантом в фешенебельный
ресторан. На родину Дмитрий Шаракоис приезжает, чтобы поучаствовать в
спектаклях или сходить на пробы.



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