 

Климова назвала нынешнюю жену экс-супруга родственной душой

02.06.2020, 21:54, Разное

Екатерина Климова впервые пошла под венец с ювелиром Ильей
Хорошиловым. В этих отношениях у знаменитости появилась дочь Лиза. После
развода с артисткой золотых дел мастер сошелся с коллегой и приятельницей
экс-супруги Еленой Бирюковой. Илья и Елена вместе уже 11 лет. Они воспитывают
общую наследницу Аглаю.

Отметим, что перипетии в личной жизни не повлияли на дружбу
Климовой и Бирюковой. В прямом эфире в “Инстаграм” знаменитости признались, что
общаются уже 15 лет. Более того, по словам Екатерины, Елена для нее –
родственная душа.

В молодые годы артистки проводили много времени вместе.
Знаменитости вспомнили, как “зажигали” в одной компании. Климова отметила, что
раньше они могли часами напролет болтать в купе поезда по дороге на очередной
спектакль или ночами вселиться в караоке.

Артистки рассказали также, как однажды до
самого утра читали друг другу любимые стихи и пили шампанское. Екатерина
добавила, что Елена в те времена обожала Иосифа Бродского. “Не уверена, что
сейчас на все это хватило бы сил”, – заметила Бирюкова.

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Публикация от Екатерина Климова (@klimovagram) 31 Май 2020 в 7:01 PDT

Поговорили артистки о честности в отношениях. Екатерина Климова
поведала, что не в силах простить ложь: обманщиков она обычно
прогоняет из своей жизни. Также знаменитость призналась, что остро реагирует на критику. Сплетни и негатив
в свой адрес она воспринимает болезненно.



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