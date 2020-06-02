Климова назвала нынешнюю жену экс-супруга родственной душой

02.06.2020, 21:54, Разное

Екатерина Климова впервые пошла под венец с ювелиром Ильей

Хорошиловым. В этих отношениях у знаменитости появилась дочь Лиза. После

развода с артисткой золотых дел мастер сошелся с коллегой и приятельницей

экс-супруги Еленой Бирюковой. Илья и Елена вместе уже 11 лет. Они воспитывают

общую наследницу Аглаю.

Отметим, что перипетии в личной жизни не повлияли на дружбу

Климовой и Бирюковой. В прямом эфире в “Инстаграм” знаменитости признались, что

общаются уже 15 лет. Более того, по словам Екатерины, Елена для нее –

родственная душа.

В молодые годы артистки проводили много времени вместе.

Знаменитости вспомнили, как “зажигали” в одной компании. Климова отметила, что

раньше они могли часами напролет болтать в купе поезда по дороге на очередной

спектакль или ночами вселиться в караоке.

Артистки рассказали также, как однажды до

самого утра читали друг другу любимые стихи и пили шампанское. Екатерина

добавила, что Елена в те времена обожала Иосифа Бродского. “Не уверена, что

сейчас на все это хватило бы сил”, – заметила Бирюкова.

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Публикация от Екатерина Климова (@klimovagram) 31 Май 2020 в 7:01 PDT

Поговорили артистки о честности в отношениях. Екатерина Климова

поведала, что не в силах простить ложь: обманщиков она обычно

прогоняет из своей жизни. Также знаменитость призналась, что остро реагирует на критику. Сплетни и негатив

в свой адрес она воспринимает болезненно.