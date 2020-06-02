Мнение: Массовые беспорядки в США и России

02.06.2020, 21:50, Разное

Америка не идеальна. Я три раза летал за океан, в 1998 году прожил там несколько недель, так что знаю о США не понаслышке.

Но мне категорически не нравятся восторги российских патриотов о сегодняшних событиях в США.

Мол, вот до чего довела демократия, мол, если не хотите, чтобы было как в США, это нормально отправлять в кутузку тех, кто выходит на одиночные пикеты в Москве и других городах России.

Президент США Дональд Трамп прав, что грозится ввести ввести вооруженные силы в штаты, где произошли наиболее масштабные протестные акции, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

«Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества своих жителей, то я разверну американские вооруженные силы и быстро решу эту проблему за них», — заявил Трамп.

«Уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови — это преступление против человечности и против Бога», — отметил Тамп.

И это правильно…. Без каких либо оговорок, когда речь о кровопролитии.

Но вспоминается минувшее лето. Когда в Москве «массовыми беспорядками» были признаны мирные акции протеста. Когда никто не громил магазины, не поджигал полицейские участки и автомобили. А мирно требовал соблюдать закон. И не было никаких предпосылок к погромам и поджогам. Но Москва все-равно была заполонена полицией и Росгвардией. И были уголовные дела за участие именно в мирных протестах.

Когда «массовыми беспорядками» начинают признавать мирные протесты – это чревато деградацией силовиков, у них вполне может войти в привычку расправы с мирными пртестующими… А если, не дай Бог, в России начнутся настоящие массвые беспорядки, как в США, наши силовики, боюсь, просто разбегутся, или попрячутся в казармах, или забаррикадируются в отделениях полиции…

Фотографии отсюда