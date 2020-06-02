 

Из-за ливней Москва-река вышла из берегов

02.06.2020, 21:48, Новости дня

Москва-река вышла из берегов из-за трехкратного превышения нормы осадков в минувшие выходные, на данный момент река вернулась в свое естественное русло.

«В период с 29 по 31 мая сумма осадков в среднем по Москве составила 159,9 мм, в связи с чем Москва-река частично разлилась», – сообщает НТВ со ссылкой на ГУП «Мосводосток».

При повторном обследовании во вторник было выявлено, что уровень воды снизился до нормальной отметки, река вернулась в свое естественное русло, добавили в организации.

Напомним, за двое суток ливней в Москве выпало 140% месячной нормы осадков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Врачи создали «Список памяти» умерших от коронавируса коллег

06.05 / Риск эпидемий увеличивает интенсивное сельское хозяйство

19.05 / NYT опубликовала ответ РФ на недостоверную статью

12.05 / Путин встретился с Сечиным

11.05 / Под Челябинском загорелась птицефабрика

31.03 / Суд впервые наказал за фейк в соцсетях о числе зараженных коронавирусом

03.05 / Россияне рассказали о планах после окончания самоизоляции

03.04 / Эрнест Мацкявичюс провел онлайн-урок для участников конкурса «Большая перемена»

06.04 / GT – новые случаи заражения COVID-19 не дают Пекину вернуться к нормальной жизни

10.04 / Дэйна Уайт: отмена UFC 249? Мы получили звонок сверху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска