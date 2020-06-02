Из-за ливней Москва-река вышла из берегов

02.06.2020, 21:48, Новости дня

Москва-река вышла из берегов из-за трехкратного превышения нормы осадков в минувшие выходные, на данный момент река вернулась в свое естественное русло.

«В период с 29 по 31 мая сумма осадков в среднем по Москве составила 159,9 мм, в связи с чем Москва-река частично разлилась», – сообщает НТВ со ссылкой на ГУП «Мосводосток».

При повторном обследовании во вторник было выявлено, что уровень воды снизился до нормальной отметки, река вернулась в свое естественное русло, добавили в организации.

Напомним, за двое суток ливней в Москве выпало 140% месячной нормы осадков.