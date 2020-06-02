Очередное обновление привело к сбою в работе iPhone и iPad

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02.06.2020, 21:48, Новости дня

Владельцы гаджетов Apple сообщили о сбоях в работе устройств после установки актуальных обновлений, информирует ZDNet. В частности, серьезно сократилось время работы аккумулятора.

«Жалуются даже пользователи iPhone 11 Pro Max, у которого довольно большая емкость батареи», – передает РИА «Новости».

Так, некоторые заметили, что устройства стали сильнее нагреваться. У других смартфоны «сломались» после обновления iOS до версии 13.5: они стали постоянно перезагружаться.

С похожими проблемами столкнулись и владельцы iPad и iPad Pro: после апгрейда операционной системы до версии 13.4.1. устройства начали бесконечно перезагружаться.

Кроме того, пользователи жалуются на извещения о проблемах с загрузкой и обновлением приложений из App Store и некорректное воспроизведение видео в формате MP4.

Напомним, в конце марта в ряде стран мира произошел глобальный сбой в работе социальной сети Twitter. Так, на неполадки в работе жаловались пользователи в Великобритании, США, Испании и России. Позднее о проблемах с соцсетью сообщали жители США, Японии, Израиля, Франции и Великобритании.



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