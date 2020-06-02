 

Почти 30 штатов привлекли нацгвардию США для подавления беспорядков

02.06.2020, 21:48, Новости дня

Для подавления беспорядков национальную гвардию привлекли почти в 30 штатах, информирует нацгвардия США.

Национальная гвардия США помогает полиции «в поддержке операций» по подавлению «гражданских беспорядков». Привлечь нацгвардию решили «губернаторы 28 штатов и столичный район». Задействовано 20,4 тыс. членов нацигвардии, передает РИА «Новости».

Напомним, протесты и погромы начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. Протесты охватили все крупнейшие города и порядка 45 штатов из пятидесяти.

Глава американского государства Дональд Трамп «настоятельно рекомендовал» губернаторам «развернуть национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице». Однако местные власти в ряде штатов выступили против идеи подавить беспорядки силами военных.



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