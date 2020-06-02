 

Россияне получат больше денег: чего ждать от плана восстановления экономики

02.06.2020, 21:42, Разное

План восстановления экономики после эпидемии коронавируса содержит несколько сотен нововведений. На их реализацию в течение ближайших двух лет планируется потратить около пяти триллионов рублей.

В частности, предусмотрены новые меры социальной поддержки граждан. Минимальное пособие по безработице будет увеличено до 4,5 тысячи рублей. При этом максимальное в размере 12 130 рублей сохранится до конца текущего лета.

Также в России будет создано социальное казначество – оно займется всеми вопросами социальной поддержки граждан. Люди смогут получить необходимую помощь без заявок.

Предусмотрены и новые меры по поддержки семей с детьми. Пособия для них будут увеличены, сообщает “Комсомольская правда”.

Вносятся изменения и в трудовое законодательство. Граждане смогут работать удаленно без потери дохода и допсоглашений к трудового договору. Также изменится процедура банкротства физлиц: ее сделают бесплатной и внесудебной.

Еще одно приятное нововведение касается высшего образования. Учебу в вузах планируется сделать полностью бесплатной к 2024 году.

Серьезную поддержку окажут малому и среднему бизнесу. Пострадавшие из-за коронавируса компании получат субсидии и беспроцентные кредиты на выплату заработной платы с возможностью полного списания займа через год.

Позаботились и о самозанятых. Им вернут уплаченные за прошлый год налоги и предоставят налоговый вычет в размере МРОТ за текущий год.

Для поддержки занятости в стране будут запущены крупные инфраструктурные проекты: появятся новые дороги, мосты, аэропорты. Правительство планирует сделать акцент на въездном и внутреннем туризме. НДС для гостиниц снизят до 7%.

Напомним, что в нерабочем апреле ВВП России из-за эпидемии коронавируса рухнул на 28%. В Центральном банке не исключают, что по итогам второго квартала текущего года ВВП из-за может снизиться на 8%. В свою очередь аналитики рейтингового агентства Fitch предрекают падение в 5% по итогам 2020 года.

Общенациональный план восстановления экономики РФ от пандемии рассчитан до конца 2021 года. Вот он: pic.twitter.com/3q4GRGf7Fe

— Коронавирус. Новости на русском. (@CoronaviridaeRu) May 28, 2020



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