Мнение: Правила Путина – взболтать, но не смешивать

02.06.2020, 21:40, Разное

Есть еще один смешной вопрос, ответ на который очевиден, но который тоже все ж необходимо разъяснять – поскольку публика в России абсолютно девственна во всем, что касается “политики”.

Итак, Армянское радио спрашивают: “Почему для “голосования по поправкам” выбрана абсолютно ни с чем не связанная дата – 1 июля? Ведь есть же в России законодательно установленный день, который так и называется – Единый День Голосования (ЕДГ). Второе воскресенье сентября. Если в стране есть Единый День Голосования -один в году, то почему президент Пути-Пут назначает голосование не на единый день голосования, а на какой-то другой день? Он что, дурак? Или он каких-то два месяца не мог потерпеть, чтоб все по закону сделать?”

Армянское радио отвечает: “Нет, президент Путин не дурак. Ему просто плевать на закон, потому что президент Путин – сам закон. Можно было бы, конечно, сказать, что Путин просто не хотел “смешивать” – святое и возвышенное голосование по Конституции с банальными выборами каких-то там губернаторов и депутатов; звучало бы убедительно… если бы не факт того, что принятие собственно Конституции России (той самой, к которой “поправки”) происходило на референдуме 1993 года, который – о ужас! – был спокойно совмещен с выборами депутатов ГосДумы. Если голосование за конституцию в целом можно было совместить с выборами депутатов – понятно, что голосование по всего лишь поправкам к ней тем более можно было бы совместить с выборами депутатов.

Значит, ищем другую причину. И – не находим. Потому что никакой ПРИЛИЧНОЙ, официальной причины, почему бы не проголосовать по поправкам “как положено”, в ЕДГ – просто не придумать. Ее просто нет – это откровенное беззаконие. Поэтому никаких официальных объяснений от Кремля и не будет – этот вопрос просто будут игнорировать.

Но можно поискать причину неприличную, циничную – но реальную. И вот она находится легко.

В Единый день голосования в сентябре 2020 года будут довыбирать 4 депутатов ГосДумы, 18 губернаторов (в числе прочих – губернаторов Севастополя, Пермского края, Ростовской области, Кубани, Камчатки и др.), депутатов ЗакСобраний 9 областей, одной республики и одного автономного округа. В первый год Большого Экономического Спада Кремлю на всех этих выборах никакие неожиданности и неприятные сюрпризы не нужны. Москва хочет провести “выборы” в регионах как обычно – тишком да ладком, чтобы мышь не проскочила. А для этого надо что? – спрашивает вас Армянское радио.

И само отвечает: правильно! Для этого нужна МИНИМАЛЬНАЯ явка избирателей. Чем меньше дураков припрется на участки – тем удобнее рисовать результаты и пропихивать нужных кандидатов. Вообще: Москве, как и всегда, желателен минимум интереса жителей к выборам. Пусть они меньше знают – крепче будут спать.

А вот если совместить голосование по Конституции – тогда получится ужас: ведь на “поправки” надо гнать, наоборот, как можно больше народу! Надо создавать иллюзию “громадной всенародной поддержки” – это ж “обнуление”, самое главное для Путина!

Много избирателей на участках – это уже непредсказуемость. А ну как выберут какого-нибудь “не того” губернатора Кубани или Пермского края, “не тех” депутатов ЗакСа какой-нибудь Новосибирской или там Воронежской области?! Нет, на такой риск Кремль пойтить не могёт!

Вот и приходится “разделять”: 1 июля на “конституцию” нагнать максимум, а 13 сентября на выборы “прочих” – минимум. И потом объяснить то и другое “всенародной поддержкой курса Путина и правительства”.

А объединять то и другое – нельзя. Никак невозможно-с!

Да и вообще – что вы хотите? У фейковой демократии – свои законы”.